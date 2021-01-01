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Вся сантехника имеет официальную гарантию от производителей.
Более 200 000 довольных покупателей за 10 лет работы.
Оплата банковскими картами, наличными, электронными деньгами и по счету.
Быстрая доставка по Москве и в любой регион России.
Поможем с профессиональной установкой сантехники, дадим гарантию на работу.
Брендзоны
Лучшие цены в Москве
На складе Последняя цена Лучшая цена Выгода Комплект унитаза Geberit Renova 500.124.TC.R с инсталляцией Duofix Швейцария 21 810 р. 34 579 р. Подробнее
Лучшая цена Эксклюзив Выгода Инсталляция Geberit Duofix Sigma UP320 111.300.00.5+115.770.DW.5 Швейцария 24 400 р. 28 060 р. Подробнее
Лидеры продаж
На складе Последняя цена Лидер продаж Выгода Инсталляция Geberit Duofix Sigma UP320 111.300.00.5 для унитаза Швейцария 17 629 р. 27 964 р. Подробнее
На складе Последняя цена Лидер продаж Выгода Унитаз Hatria Nido YXMD01 подвесной Италия 17 000 р. 19 300 р. Подробнее
Интернет-магазин сантехники в Москве
Добро пожаловать в интернет магазин «Сантехника-Тут.Ру». У нас Вы можете купить фирменную сантехнику по выгодным ценам с доставкой на дом, а также заказать услугу по ее установке.
Купить сантехнику онлайн очень просто – положите товар в корзину и отправьте заказ или позвоните нам по бесплатному телефону: +7 800-555-66-13. Мы оперативно оформим и доставим ваш заказ по Москве, а также в любой другой город России!
Вся сантехника имеет официальную гарантию от производителей.
Более 140 000 довольных покупателей за 8 лет работы.
Поможем с профессиональной установкой сантехники, дадим гарантию на работу.
Оплата банковскими картами, наличными, электронными деньгами и по счету.
Быстрая доставка по Москве и в любой регион России.
Товар можно вернуть в течение 14 дней.
Интернет-магазин сантехники в Москве
Добро пожаловать в интернет магазин «Сантехника-Тут.Ру». У нас Вы можете купить фирменную сантехнику по выгодным ценам с доставкой на дом, а также заказать услугу по ее установке.
Купить сантехнику онлайн очень просто – положите товар в корзину и отправьте заказ или позвоните нам по бесплатному телефону: +7 800-555-66-13. Мы оперативно оформим и доставим ваш заказ по Москве, а также в любой другой город России!