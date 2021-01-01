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Вся сантехника имеет официальную гарантию от производителей.

Более 200 000 довольных покупателей за 10 лет работы.

Оплата банковскими картами, наличными, электронными деньгами и по счету.

Быстрая доставка по Москве и в любой регион России.

Поможем с профессиональной установкой сантехники, дадим гарантию на работу.

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Лучшие цены в Москве
На складе Последняя цена Лучшая цена Выгода Комплект унитаза Geberit Renova 500.124.TC.R с инсталляцией Duofix Отзывов: 0 Комплект унитаза Geberit Renova 500.124.TC.R с инсталляцией Duofix Швейцария Швейцария 21 810 р. 34 579 р. Подробнее
Последняя цена Бесплатная доставка Лучшая цена Комплект унитаза с инсталляцией Cersanit Delfi S-SET-DEL/Black/TPL/Cg-w Отзывов: 0 Комплект унитаза с инсталляцией Cersanit Delfi S-SET-DEL/Black/TPL/Cg-w Польша Польша 14 990 р. Подробнее
На складе Последняя цена Бесплатная доставка Лучшая цена Душевая система Kaiser Plane 07182 с термостатом Отзывов: 0 Душевая система Kaiser Plane 07182 с термостатом Германия Германия 19 949 р. Подробнее
Лучшая цена Эксклюзив Выгода Инсталляция Geberit Duofix Sigma UP320 111.300.00.5+115.770.DW.5 Отзывов: 0 Инсталляция Geberit Duofix Sigma UP320 111.300.00.5+115.770.DW.5 Швейцария Швейцария 24 400 р. 28 060 р. Подробнее
Лидеры продаж
На складе Последняя цена Лидер продаж Выгода Инсталляция Geberit Duofix Sigma UP320 111.300.00.5 для унитаза Отзывов: 0 Инсталляция Geberit Duofix Sigma UP320 111.300.00.5 для унитаза Швейцария Швейцария 17 629 р. 27 964 р. Подробнее
Бесплатная доставка Лидер продаж Выгода Комплект унитаза Owl 1975 Eld OWLT190101 с инсталляцией Grohe Rapid SL 38772001 Отзывов: 0 Комплект унитаза Owl 1975 Eld OWLT190101 с инсталляцией Grohe Rapid SL 38772001 Швеция Швеция 22 967 р. 26 412 р. Подробнее
Бесплатная доставка Лидер продаж Выгода Комплект унитаза Owl 1975 Eld OWLT190101 с инсталляцией Geberit Duofix Delta UP100 458.124.21.1 Отзывов: 0 Комплект унитаза Owl 1975 Eld OWLT190101 с инсталляцией Geberit Duofix Delta UP100 458.124.21.1 Швеция Швеция 25 204 р. 28 985 р. Подробнее
На складе Последняя цена Лидер продаж Выгода Унитаз Hatria Nido YXMD01 подвесной Отзывов: 0 Унитаз Hatria Nido YXMD01 подвесной Италия Италия 17 000 р. 19 300 р. Подробнее

Интернет-магазин сантехники в Москве

Добро пожаловать в интернет магазин «Сантехника-Тут.Ру». У нас Вы можете купить фирменную сантехнику по выгодным ценам с доставкой на дом, а также заказать услугу по ее установке.

Купить сантехнику онлайн очень просто – положите товар в корзину и отправьте заказ или позвоните нам по бесплатному телефону: +7 800-555-66-13. Мы оперативно оформим и доставим ваш заказ по Москве, а также в любой другой город России!

Выбор унитаза Школа ремонта Выбор унитаза Как выбирать правильно
Выбор смесителя Школа ремонта Выбор смесителя Виды и особенности
Выбор кухонной мойки Школа ремонта Выбор кухонной мойки Выбираем правильно
Выбор душевой кабины Школа ремонта Выбор душевой кабины

Вся сантехника имеет официальную гарантию от производителей.

Более 140 000 довольных покупателей за 8 лет работы.

Поможем с профессиональной установкой сантехники, дадим гарантию на работу.

Оплата банковскими картами, наличными, электронными деньгами и по счету.

Быстрая доставка по Москве и в любой регион России.

Товар можно вернуть в течение 14 дней.

Интернет-магазин сантехники в Москве

Добро пожаловать в интернет магазин «Сантехника-Тут.Ру». У нас Вы можете купить фирменную сантехнику по выгодным ценам с доставкой на дом, а также заказать услугу по ее установке.

Купить сантехнику онлайн очень просто – положите товар в корзину и отправьте заказ или позвоните нам по бесплатному телефону: +7 800-555-66-13. Мы оперативно оформим и доставим ваш заказ по Москве, а также в любой другой город России!

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